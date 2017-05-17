Копенгаген, 17 мая, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Правительство Гренландии направило нескольким должностным лицам Организации объединенных наций письма с жалобой на то, что Дания и США отказываются выполнять свои обязательства и не собираются очищать остров от мусора, оставшегося от американских военных. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает датская газета The Copenhagen Post.

Commons.wikimedia.org Вид Гренландии из космоса

Правительство датской автономной территории беспокоит также, получат ли гренландцы адекватную финансовую компенсацию за размещение на своей территории военных объектов США.

Сообщается, что Гренландия обратилась за помощью к специальному докладчику комиссии по правам человека ООН. Постоянный представитель Дании в ООН Карстен Стаур подтвердил, что жалобу Гренландии он передал еще нескольким профильным чиновникам, в числе которых — специальный докладчик по правам коренных народов.

Как заявил СМИ министр иностранных дел автономной территории Виттус Куйаукитсок, привлекая к спору высокопоставленных представителей ООН, Гренландия пытается заставить датское правительство относиться к себе «как следует». «Мы требуем (от Дании — прим. ИА REGNUM ) ответов в течение четырех лет. Вот в чем смысл», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гренландия требует от Дании и США очистить остров от мусора, который был накоплен за годы холодной войны, когда на острове было американское военное присутствие. Нуук направлял в и Копенгаген, и Вашингтон официальные обращения, однако согласно договоренностям 1951 года ответственность за утилизацию выведенных из эксплуатации военных объектов США ложится на Данию.

В Гренландии опасаются, что с потеплением климата заброшенные венные объекты могут представлять угрозу. В частности, на базе CampCentury, которая была создана в толще ледника, может оставаться зараженная вода, которая использовалась для охлаждения атомного реактора.

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Напомним, согласно данным научного журнала Geophysical Research Letters, с 1940-х годов в Гренландии американские военные оставили 9200 тонн твердых отходов и миллионы литров жидких загрязнителей.