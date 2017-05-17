Ижевск, 17 мая, 2017, 17:21 — ИА Регнум. В удмуртском поселке Балезино при раскопках у водозаборного узла реки Чепца обнаружен снаряд. На место незамедлительно выехала группа инженерно-технического отдела ОМОНа, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Rosgvard.ru Артиллерийский снаряд начала прошлого века

Близлежащая территория была взята под охрану.

Специалисты установили, что обнаруженный снаряд 76 калибра был произведен в начале XX века. «Саперы доставили снаряд на полигон и уничтожили путем подрыва», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в преддверии Дня Победы в реке Чепца были обнаружены три неразорвавшихся снаряда времен Гражданской войны. Корпус снарядов покрыла коррозия, внутри сохранились взрыватели. Снаряды также уничтожили.