Ярославль, 17 мая, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В Ярославле Северная железная дорога приняла решение убрать из сквера купца Сорокина разрушенную вандалами скульптуру ученому коту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Северной железной дороги. В Ярославле мэрия города и Северная железная дорога установили скульптуру героя сказки Александра Пушкина кота ученого. Однако вскоре коту сломали уши, в книгах выломали целые куски, украли очки и разбили нос. Сделать это оказалось нетурдно — скульптура была выполнена из пластика. Управление СЖД приняло решение убрать разрушенный памятник из парка и перенести на свою ведомственную территорию. В ближайшее время железнодорожники свяжутся с тем, кто изготавливал скульптуру и обсудят с ними вопрос ее восстановления.

Антон Шейнин Скульптура в Ярославле

«Инициатором появления памятника был начальник СЖД Сергей Кобзев, но он недавно назначен страшим вице-президент РЖД и покинул Ярославль. Поэтому трудно сказать, поставим ли мы у дуба другую скульптуру и продолжим ли шефствовать над парком. Скоро назначат нового руководителя СЖД и тогда вопрос прояснится», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по работе со СМИ Управления СЖД Светлана Шубина.