Калининград, 17 мая, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Руководство отделения «Единой России» в Калининградской области закрыло от СМИ встречи участников праймериз на губернаторских выборах. Как сообщила сегодня, 17 мая, корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь калининградских единороссов Татьяна Черкова, «было принято решение информировать журналистов о ходе мероприятий проводимых в рамках предварительного голосования через пресс-релизы, размещаемые на официальном сайте».

Картина французского живописца Адольфа Роэна о встрече Наполеона I и Александра I в Тильзите

Лидер калининградских единороссов Андрей Кропоткин не стал отвечать на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, является ли запрет следствием острого репортажа первой встречи врио губернатора Антона Алиханова с общественностью города Советска.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что несколько дней назад на портале «Новый Калининград» вышел материал под заголовком «Предвыборная гастроль: как Антон Алиханов в «Тильзит-театре» выступал».

Общественный резонанс в частности вызвали слова врио губернатора, сказанные на этом мероприятии, о том, что «не знал к своему стыду, что Тильзит — это Советск, и что здесь вообще-то Александр I с Наполеоном подписывали Тильзитский мир».

Напомним, в марте политсовет «ЕР» выдвинул на губернаторские праймериз 32-летнего депутата Алексея Сагайдака в качестве соперника врио главы региона 30-летнему Антону Алиханову.

Выборы губернатора российского эксклава запланированы на 10 сентября 2017 года