Ярославль, 17 мая, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля демонтировала незаконные рекламные конструкции, появившиеся в городе неделю назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

ИА REGNUM Снос незаконной рекламы

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлой неделе на проспекте Машиностроителей и улице Чкалова появились девять незаконных рекламных конструкций. Все они установлены без официального разрешения мэрии города. При этом на одном из щитов появилась социальная реклама мэрии. По закону и местным правилам рекламные места должны были быть разыграны на аукционе.

Это вызвало волну возмущения среди ярославцев. В соцсетях стали публиковать фотографии конструкций и даже номера машин, на которых их привезли. А депутат муниципалитета Сергей Тюрин направил мэру Ярославля Владимиру Слепцову запрос, где спрашивает о законности данных рекламных конструкций. Спустя несколько дней мэрия города демонтировала незаконные рекламные конструкции

«Поскольку рекламные конструкции были установлены незаконно, то мэрия города приняла решение их демонтировать. Если бы нашли владельцев рекламных конструкций, то выдали бы им предписание сделать демонтаж и обратились бы в полицию, чтобы эти организации были оштрафованы. Мы владельцев конструкций не установили и демонтаж произвели силами мэрии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля Илья Кислинский.