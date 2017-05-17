Киев, 17 мая, 2017, 17:02 — ИА Регнум. «Мы это сделали. Прекрасно! Все в порядке, все довольны… Мы здесь, мы очень рады, все довольны, журналисты довольны, политики довольны, 45 млн украинцев довольны. Европарламентарии выполнили хорошую работу, все хорошо поработали», — сказал Порошенко после подписания документа.

Фото пресс-службы президента Украины

«Сегодня абсолютный исторический день. Это абсолютно исторический день для моей страны, для моей нации, для 45 миллионов украинцев. Я абсолютно убежден, что сегодня исторический день для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью. Украина прощается в последний раз с советской и российской империями», — сказал он.

Он заверил, что Украина продолжит процесс реформирования страны.

«Украина полна решимости продолжать процесс реформирования страны. Только для визовой либерализации мы воплотили 144 реформы. Мы с уверенностью будем продолжать процесс», — подытожил Порошенко.

Напомним, после подписания соглашения оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и через 20 дней вступит в силу. Ожидается, что это произойдет уже 11 июня. Ранее, 26 апреля послы ЕС одобрили безвизовый режим для украинцев. Европарламент 6 апреля поддержал отмену виз для Украины. Отмена виз касается всех стран Шенгенской зоны. При этом украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.