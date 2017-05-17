Москва, 17 мая, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест имущества бывшего представителя Совета Федерации от Белгородской области Сергея Попельнюхова, сообщает Abireg.ru. Защита экс-сенатора и бывшего генерального директора ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848» также намерена обжаловать приговор суда за хищение миллиарда рублей у ОАО «Рособоронэкспорт».

Pixabay.com Суд

Как уже сообщало ИА REGNUM, Лефортовский суд Москвы в феврале 2017 года приговорил Попельнюхова к семи годам колонии общего режима за хищение более 1 млрд рублей при строительстве заводов по производству автоматов Калашникова в Венесуэле.

По данным следствия, компания Попельнюхова получила от «Рособоронэкспорта» 1,1 млрд рублей в рамках контракта по строительству завода по производству автоматов Калашникова и патронов к ним в Венесуэле. Деньги были перечислены на счета подконтрольных экс-сенатору фирм с февраля 2010 года по июнь 2011 года, а предприятия остались недостроенными.

Рабочим, которые строили эти заводы этих предприятий, по несколько месяцев не платили зарплату. После их жалоб ФСБ возбудила уголовное дело. Попельнюхов был задержан в июне 2015 года.

Произошедшее сильно замедлило темпы работ, но в конце 2016 года вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов начнет работу в 2019 году.

Читайте также: Рогозин назвал год запуска завода по производству АК-103 в Венесуэле

Экс-сенатору было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на семь лет. Также Попельнюхова и его компанию «Стройинвестинжиниринг СУ-848» обязали выплатить более миллиарда рублей в пользу «Рособоронэкспорта», который признан потерпевшей стороной. Сам Попельнюхов своей вины не признал. По его словам, достроить завод помешал высокий уровень инфляции в Венесуэле.

Сергей Попельнюхов был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Белгородской области с декабря 2003 по май 2006 года. Входил в комитет Совфеда по экономической политике, предпринимательству и собственности, комиссию по естественным монополиям, а также с августа 2004 года был заместителем председателя комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности.