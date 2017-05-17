Москва, 17 мая, 2017, 21:28 — ИА Регнум. 17 мая в Государственной библиотеке для молодежи прошло официальное открытие Международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия». На мероприятии присутствовали гости фестиваля — художники, сценаристы и эксперты фестиваля, с которыми могли пообщаться все желающие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка Международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия» в Библиотеке для молодежи

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кунин

Директор «КомМиссии» Александр Кунин поделился с корреспондентом ИА REGNUM : «У фестиваля есть несколько задач. Первая, конечно, просветительская и ориентированная на массового зрителя. Мы предполагаем, что люди, никак не связанные с миром комиксов, придут в Музей Москвы, увидят выставку, например, Тиграна Мангасаряна о геноциде армян, об истории апостольской церкви, о жизни советских художников… И это произведет на них впечатление. Мы надеемся, что наши зрители увидят проект культурной экспансии французов на Кубу, и это также произведет какое-то впечатление. Здесь рассказы о Фиделе Кастро, о Че Геваре, прочих революционерах и даже об обычных людях. В то же время у нас есть и социальные проекты, например, выставка Мигеля Бриевы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка Международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия» в Библиотеке для молодежи

Но, с другой стороны, мы хотим научить молодых российских комиксистов тому, что мир рисованных историй не ограничивается супергероикой. Есть масса интересных сюжетов. Комиксы — это язык, на котором можно говорить обо всем. И мы бы очень хотели, чтобы наши молодые авторы увидели все это многообразие, ощутили его, поняли и нашли свой путь. В конце концов, для нас, как для патриотов страны, самое главное — создать пространство свободы и творчества для наших художников, остаться здесь и формировать будущее нашей страны».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка Международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия» в Библиотеке для молодежи

На фестивале уже представлены многочисленные выставки как отечественных, так и зарубежных комиксистов. Кроме того, гости фестиваля смогут посетить мастер-классы именитых художников и сценаристов. Фестиваль продлится до 22 мая. С подробной программой можно ознакомиться здесь.