Киев, 17 мая, 2017, 15:57 — ИА Регнум. В два раза может подорожать интернет на Украине вследствие запрета российских сайтов, заявил 17 мая член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев, сообщает УНН.

Pixabay.com Блокировка Интернета

По его словам, стоимость тарифов на подключение к интернету повысится из-за того, что провайдеры не имеют необходимого оборудования для блокирования сайтов, поскольку изначально закупалась дешевая техника, которая не может анализировать контент.

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«Закупка новой техники, конечно, повлияет на тарифы операторов. По опыту России, тарифы поднялись в два раза. Это оборудование покупается или в Америке, или в Европе и не за гривны. Чтобы существовать дальше, провайдерам придется тратить валюту, которую они не зарабатывают», — отметил председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

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Член правления Интернет-ассоциации Украины Константин Жуков также добавил, что мелкие и средние провайдеры не смогут финансово потянуть закупку нового оборудования, а значит произойдет перераспределение интернет-рынка и увеличение стоимости тарифов.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал решение Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о запрете ряда российских сайтов, в число которых вошли социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса».