Котлас, Архангельская область, 17 мая, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Руководитель администрации Котласского района Архангельской области Светлана Бральнина задержана. Сотрудники ФСБ провели на ее рабочем месте и дома обыски.

Oregon Department of Transportation Задержание

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, она подозревается в получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе, в крупном размере. А также в отношении двух сотрудников администрации Котласского района возбуждены дела по статье посредничество во взяточничестве и дача взятки должностному лицу через посредника, в крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году Светлана Бральнина при посредничестве подчиненных сотрудников получала от взяткодателя 880 тысяч рублей за общее покровительство при совершении действий по заключению и оплате муниципальных контрактов и договоров с организациями, подконтрольными взяткодателю, осуществлявшими строительные работы на территории муниципального образования.

Напомним, что ранее региональным управлением ФСБ России по Архангельской области было возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления имущественно — хозяйственного комплекса МО «Котласский муниципальный район» (УИХК) Александра Шумилова.

По версии следствия, высокопоставленный чиновник, наделённый распорядительно-хозяйственными полномочиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Котласский муниципальный район», из корыстной заинтересованности заключил в 2016 г. без проведения конкурса муниципальный контракт на ремонт дорог местного значения.

Кроме того, следствием были выявлены хищения бюджетных средств при заключении контракт на ремонт котельной «Центральная» в Сольвычегодске, находящейся на балансе МО «Котласский муниципальный район». Данные обстоятельства привели к аварийному отключению от отопления и горячего водоснабжения жилого фонда г. Сольвычегодска в ноябре — декабре 2016 года и срыву отопительного сезона в муниципальном образовании.

Отметим, что жители Сольвычегодска два раза обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться, что происходит в жилищно-коммунальной сфере города.