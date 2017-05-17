Москва, 17 мая, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Предложение снизить в 2017 году дефицит бюджета РФ с 3,2% до 2,1% ВВП выдвинуто Минфином РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале раскрытия готовящихся нормативно-правовых актов.

ИА REGNUM Экономика

На сайте опубликован проект поправок в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: предлагается снизить дефицит федерального бюджета с 2 трлн 753,2 млрд рублей до 1 трлн 923,8 млрд рублей.

Также планируется изменить прогноз по объему ВВП: его следует повысить с 86,806 трлн рублей — до 92,190 трлн рублей.

Предусмотрены изменения доходов бюджета до 14 трлн 631,9 млрд рублей за 2017 год (вместо запланированных в законе 13 трлн 487,6 млрд рублей). Расходы также предлагается повысить до 16 трлн 555,8 млрд рублей — с 16 трлн 240,8 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая Федеральное Казначейство обнародовало данные, согласно которым дефицит федерального бюджета РФ в период с января по апрель 2017 года составил 515,5 млрд рублей.

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