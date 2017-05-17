Таллин, 17 мая, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Россия не исполняет свои международные обязательства, нарушает Минские соглашения, поэтому санкции против РФ должны оставаться в силе. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюланд в интервью Deutsche Welle.

Andres Tennus/Tartu Ülikool Керсти Кальюлайд

«Вся ситуация с безопасностью в Европе, можно сказать, непредсказуема и изменчива. Существует Россия, которая уже показала, что готова использовать силу. Я сейчас говорю об оккупации Крымского полуострова. Кроме того, мы знаем, что РФ не исполняет свои международные обязательства, которые сама же взяла на себя. Давайте возьмем, к примеру, Будапештский меморандум или Минские соглашения. Минские соглашения постоянно нарушаются, а, значит, санкции в отношении России должны оставаться в силе», — заявила Кальюланд.

При этом, по ее мнению, «Россия не представляет физической угрозы для Эстонии», поскольку Россия, «не стала бы атаковать страну, входящую в НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , товарооборот России с Эстонией с 2013 по 2016 год упал почти на 60%. При этом экспорт пищевой продукции из Эстонии в Россию с 2013 года упал с 40 тыс. тонн до 2 тыс. тонн в 2016 году. Транзит российских грузов через порты Эстонии сократился с 34 млн т (2013 год) до 6 млн тонн (2016 год). Перевозки по железной дороге за три года с 2013 по 2016 год сократились более чем на 60%.