Киев, 17 мая, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Украина не будет отбивать Донецк и Луганск силовыми методами. Как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, об этом вчера, 16 мая, в эфире Deutsche Welleзаявил министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак.

Mil.gov.ua Степан Полторак во время визита в Германию

В то же время Полторак не исключил появление «новых провокаций в Донбассе со стороны России».

«Мы четко понимаем, что силой невозможно решить проблему захвата территории Донецка и Луганска. Мы это четко понимаем и считаем, что Минские соглашения являются единственной альтернативой, которая может остановить «агрессию» со стороны Российской Федерации… Каждый гражданин Украины будет защищать каждый сантиметр своей земли, если Россия примет решение относительно открытой агрессии», — заверил Полторак.

Кроме того, министр обвинил Кремль в поставках вооружений в Донбасс, нарушении перемирия и Минских соглашений.

«Мы убеждены, что Донецк и Луганск — территория Украины», — сказал Полторак.

По его словам, в ближайшее время украинское правительство примет ряд важных решений для возвращения Донецка, Луганска и Крыма. При этом Полторак не раскрыл детали плана. Он подтвердил, что Минобороны Украины плотно сотрудничает с Германией, ее военным ведомством.

По данным пресс-службы, 16 мая в Берлине Полторак провел встречу с Федеральным Министром обороны ФРГ доктором Урсулой фон дер Ляйен. Министр обороны Украины выразил благодарность немецкому народу и правительству Германии за поддержку Киева с первого дня внешней агрессии. По его словам, Украина получила уникальный опыт противодействия гибридной агрессии, и выразил готовность поделиться этим опытом с Германией.

«Для нас важно чувствовать поддержку и продолжать взаимодействие по противодействию внешним угрозам и вызовам. Надеюсь, что результатом нашей встречи станет усиление двустороннего сотрудничества в этом направлении», — добавил Полторак.

Он предложил активизировать сотрудничество на всех уровнях: обмен опытом, консультационная помощь, профессиональная подготовка, помощь по лечению украинских раненых, участие военных в совместных учениях. Полторак также предложил «привлечь офицеров ВС Германии в наши органы управления, чтобы они сами могли анализировать информацию и делать профессиональные выводы». В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен выразила слова уважения всему украинскому народу и военнослужащим ВСУ за успехи в проведении реформ.

«Между нашими странами сложились доверительные и позитивные отношения. Сегодня мы можем откровенно говорить о дальнейших консультациях, консультативной помощи и о любых других вопросах… Хочу выразить вам, украинскому народу и Вооруженным силам Украины слова поддержки», — сказала фон дер Ляйен.

«Наша общая цель сегодня — быть сильными и иметь выдержку, чтобы достичь полного выполнения Минских соглашений», — добавила министр.

Также Полторак встретился с заместителем председателя фракции Социал-демократической партии ФРГ в Бундестаге доктором Мютценихом. При этом на встрече присутствовали члены комитетов по оборонным вопросам и вопросам внешней политики. Глава оборонного ведомства рассказал о событиях, которые происходят в последнее время в Донбассе, и предоставил документальные доказательства якобы пребывания на Украине «российских войск».

«Противодействовать агрессии одной из сильнейших армий Украине очень трудно, и нам необходима международная поддержка, сохранение давления, путем продления санкций в отношении РФ… Мы открыты для сотрудничества с СММ ОБСЕ, мы готовы для встреч, для дальнейшего обсуждения организационных вопросов», — подчеркнул Полторак.

В свою очередь, Мютцених сказал, что встреча имела важный характер, поскольку услышать подробную информацию о событиях в Донбассе из первых уст для него и его коллег — это залог эффективного диалога в будущем. В рамках встречи стороны также обсудили возможность оказания помощи Украине в вопросах изучения опыта Германии по созданию медицинских реабилитационных центров, где смогут профессионально оказывать помощь украинским бойцам, которые несли службу в районе проведения «АТО».

Кроме того, вчера министр Полторак провел встречу с представителями украинской общины Германии.

«Наша страна меняется ежедневно, меняется и украинская армия. Есть глубокое убеждение, что от иностранных партнеров мы должны получать политическую поддержку, поддержку в плане продления санкций в отношении страны-агрессора, а в других вопросах мы должны делать самостоятельные шаги», — сказал Полторак.