Сочи, Краснодарский край, 17 мая, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Информация американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы «поделился» секретными данными с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, не соответствует действительности. Об этом заявил в среду, 17 мая, глава РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони в Сочи.

Советский плакат «Не болтай!». 1941

«Мы видим, что в США развивается политическая шизофрения, — говорит Путин. — Ничем другим я не могу объяснить обвинения в адрес президента (Дональда Трампа) в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты».

Ранее ряд СМИ США распространил информацию о том, что 10 мая глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне якобы передал российской стороне некую «секретную информацию», касающуюся террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже охарактеризовал данные сообщения американских средств массовой информации как «полную ерунду».

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