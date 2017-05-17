Барнаул, 17 мая, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Сегодня, 17 мая, в Алтайском крае прекращено действие режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписано главой региона Александром Карлиным.

Светлана Шаповалова Барнаул

Как поясняет пресс-служба губернатора, режим отменили в связи с уменьшением риска возникновения природных пожаров на территории Алтайского края и нормализацией обстановки с пожарами в населенных пунктах края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим ЧС был введен с 17 часов 29 апреля 2017 года в связи с осложнившейся пожароопасной ситуацией, связанной с массовыми пожарами в населенных пунктах Сибирского федерального округа.

Днем ранее, 28 апреля, из-за участившихся лесных пожаров, происходящих в ходе неконтролируемых сельскохозяйственных палов, на всей территории Алтайского края введен особый противопожарный режим.