Москва, 17 мая, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Вопрос о том, как в Кремле относятся к инициативе ввести ограничения на показ по телевидению сцен с распитием спиртных напитков, остался без ответа.

Советский плакат «Нет!»

В ответ на вопрос, как в пресс-службе российского президента могли бы прокомментировать законопроект Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Никак».

Напомним, 17 мая глава ЦРНАП Павел Шапкин заявил о подготовленном законопроекте, предлагающем запретить трансляцию по телевидению материалов, содержащих процесс употребления алкоголя, с 6:00 до 23:00.

Речь идет о теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах. Было предложено внести соответствующие поправки в закон «О средствах массовой информации».

Письмо с просьбой поручить уполномоченным ведомствам дать оценку этой инициативе было направлено российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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Комментируя инициативу, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») заявил, что алкоголизм — это плохо, но популизм — плохо тем более. Он подчеркнул, что опять «глупыми предложениями дискредитируют важную идею здорового образа жизни».