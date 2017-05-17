Мадрид, 17 мая, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис 17 мая в парламенте пояснил, почему Испания не выполнила свою часть обязательств по договору с Брюсселем, согласно которому страны Евросоюза за два года должны были принять 160 тыс. беженцев, сообщает испанское издание El País.

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Дастис заявил, что правительство «делает все, что в его силах», чтобы принять свою долю беженцев, однако отметил, что «трудно выполнить» обещание разместить на своей территории 17 337 человек, что Испания обещала в 2015 году, при этом что размещения ждут только 12 400 беженцев в Греции и немногим более 4 тысяч в Италии.

По данным министра, до настоящего времени из Греции и Италии Испания приняла только 886 беженцев и согласовывает документацию еще на 1500 человек. Кроме того, 524 человека испанское правительство готово принять из лагерей беженцев в Ливане и Иордании.

В ответ на критику со стороны депутата-социалиста Карлоты Мерчан, которая попросила министра прекратить прибегать к оправданию неудач, Дастис заявил, что правительство не может самостоятельно решить, кого и куда принимать, так как необходимо дожидаться, когда чиновники муниципалитетов и сообществ сообщат, что они готовы кого-то принять.

Дастис также отметил, что правительство сотрудничает с несколькими частными компаниями для трудоустройства беженцев, которые прибыли в Испанию.

Напомним, по данным комиссара Европейского парламента по вопросам иммиграции Димитриса Аврамопулоса, в настоящее время в Греции насчитывается около 60 тыс. беженцев, однако министр Испании упомянул только 12 400 вынужденных переселенцев, которые уже зарегистрированы и готовы к переселению.

По данным Международной организации по Миграции, ЕС поддерживает только сирийцев, иракцев и эритрейцев, а также несовершеннолетних без сопровождения, так что более чем 30 тыс. человек могут остаться в лагерях Греции или вернуться в свои страны.

Однако даже многие из тех, кто отвечает самым строгим требованиям ЕС, не были перемещены по причине сопротивления стран Евросоюза. Комиссар Аврамопулос 16 мая предупредил, что если ситуация не изменится в течение месяца, Европейская комиссия может наложить санкции на правительства, саботирующие прием мигрантов.