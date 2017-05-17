Ростов-на-Дону, 17 мая, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Укрепить мощности энергосистемы Крыма и Севастополя и не допустить веерные отключения света на территории полуострова поможет Ростовская область. До декабря 2017 года Дон протянет высоковольтную линию от Ростовской АЭС через Кубань. Об этом ИА REGNUM 17 мая проинформировали в пресс-службе донского губернатора.

Rosenergoatom.ru Ростовская АЭС

Построить энергопереход предполагается до 2020 года в рамках федеральной целевой программы, которая предполагает социально-экономическое развитие полуострова. Высоковольтная линия мощностью 500 кВ пройдет по территории Родионово-Несветайского, Мясниковского и Азовского районов, а также областного центра. Курировать реализацию проекта будет межведомственная рабочая группа, которую возглавил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин.

Как отметил губернатор Василий Голубев, энергосистема Донского края является крупнейшей в Южном федеральном округе.

«Сегодня мощность генерации в Ростовской области превышает 6 гигаватт, при этом потребляемая мощность региона составляет только половину от этой величины. Донские объекты генерации поставляют электроэнергию через федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности потребителям не только Ростовской области, но и соседних регионов», — цитирует главу региона пресс-служба.

Затем энергомост общей протяженностью 477 км пройдет по территории девяти муниципалитетов Кубани, а также по дну Керченского пролива.

Ростовская АЭС находится на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. Здесь эксплуатируют реакторы с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 был введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 — в сентябре 2015 года. На сегодняшний день продолжается строительство энергоблока №4, запуск которого намечен на 2017 год. От Ростовской АЭС электроэнергия поступает в Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов ранее информировал о дефиците мощности в пиковые моменты потребления электроэнергии прошедшей осенью и зимой в объеме 200 МВт. По его словам, в республике растет как генерация электроэнергии, так и ее потребление.

«Поставок по энергомосту и генерации крымской энергосистемы в целом достаточно для покрытия текущих потребностей республики, но недостаточно для дальнейшего развития», — считает Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 21 на 22 ноября 2015 года в Херсонской области Украины экстремисты подорвали ЛЭП, подающие электричество в Крым. С этого дня и началась энергетическая блокада полуострова Украиной, впоследствии получившая название «крымский блэкаут». Первые две ветки энергомоста «Кубань — Крым» начали работу в конце 2015 года, весной 2016-го были введены ещё две ветки энергомоста. Они позволили максимально минимизировать отключения электроэнергии на полуострове.

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