Астана, 17 мая, 2017, 14:52 — ИА Регнум. За период с января по апрель 2017 года в Казахстане производство дизельного топлива достигло 1452,1 тысяч тонн, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года, а производство бензина составило 1016,2 тысяч тонн, что 4,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, цены растут. Больше всего подорожало дизельное топливо: в целом, по данным Комитета по статистике, в январе-апреле 2017 года прирост составил 39,3% по сравнению с аналогичным периодом, и средняя цена летнего дизельного топлива составила 132,69 тенге (24 рубля).

Топливо

За период с января по апрель месяцы 2017 года цены на бензин наиболее популярной марки АИ-92 в среднем по Казахстану поднялись на 14,2% по отношению к данным за аналогичный период 2016 года и дошли до отметки 142,1 тенге за литр (25,7 рублей). При этом в сравнении с мартом цена незначительно снизилась (на 0,1%).

Министр энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал снижение цены на АИ-92 в сети автозаправочных станций «КазМунайГаз», где 20 апреля 2017 года заявили, что бензин данной марки подешевел до 142 тенге, следующим образом: «Происходило затоваривание на рынке, спрос снизился».

В пресс-релизе самой компании отмечалось, что: «Продолжающаяся тенденция укрепления курса тенге к доллару содействовала удешевлению импорта топлива из Российской Федерации. Кроме того, уровень запасов АИ-92 в Республике Казахстан способствовал стабилизации уровня оптовых цен на рынке. Совокупность вышеназванных факторов создала возможность для снижения розничной цены в сети АЗС «КазМунайГаз». Вместе с тем изменение объемов производства и потребления, динамики запасов, оптовых цен на рынке РК и импорта из РФ, могут повлиять на дальнейшие изменения розничных цен, в том числе и в сторону повышения, на отдельные виды нефтепродуктов».

Бензин марки АИ-95/96 тоже демонстрирует рост, поднявшись в цене на 10,8% за год, и на 0,1% за месяц, до 154,9 тенге (28 рублей) за литр. АИ-98 подорожал на 4,7% и стоимость его составляет 164,3 тенге за литр (29,7 рублей).

Средние розничные цены и индексы цен на продукты переработки нефти

в апреле 2017 года, в рублях

Бензин

Дизельное топливо

АИ-80

АИ-92

АИ-95

АИ-96

АИ-98

летнее

зимнее

16,1

25,9

28,0

30,7

24,2

16,1

25,9

28,2

29,8

24,1

32,4

16,1

25,9

28,0

29,8

23,9

16,1

25,5

27,7

29,8

23,5

29,7

16,1

25,9

28,0

29,5

23,7

16,1

25,7

27,7

23,7

28,6

16,1

26,0

28,2

29,5

24,1

16,1

25,5

27,7

29,1

23,7

16,1

25,7

28,2

30,4

24,4

31,6

16,1

25,7

27,7

23,9

32,9

16,1

25,0

28,2

29,5

24,1

16,1

25,9

27,8

29,8

24,4

31,3

25,5

28,0

28,9

23,9

30,6

25,9

28,4

24,2

30,9

16,1

25,5

28,0

24,1

30,0

16,1

25,7

28,0

29,3

24,2

16,1

25,7

27,3

23,9

16,1

25,7

28,2

29,5

23,9

16,1

25,7

28,0

29,7

24,0

30,9

В целом по ситуации, по данным ресурса «EnergyProm», казахстанские производители обеспечивают более 70% спроса на бензин (по итогам января-февраля 2017 — 70,4%). Наряду с ростом производства, вырос и импорт — на 60,3% за год по итогам двух месяцев до 237,1 тысяч тонн.

Напомним, что в результате проведенной реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода увеличены объемы выпуска бензина и дизельного топлива.

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