В Казахстане солярка подорожала на 39%, а бензин АИ-92 – на 14%
Астана, 17 мая, 2017, 14:52 — ИА Регнум. За период с января по апрель 2017 года в Казахстане производство дизельного топлива достигло 1452,1 тысяч тонн, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года, а производство бензина составило 1016,2 тысяч тонн, что 4,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, цены растут. Больше всего подорожало дизельное топливо: в целом, по данным Комитета по статистике, в январе-апреле 2017 года прирост составил 39,3% по сравнению с аналогичным периодом, и средняя цена летнего дизельного топлива составила 132,69 тенге (24 рубля).
За период с января по апрель месяцы 2017 года цены на бензин наиболее популярной марки АИ-92 в среднем по Казахстану поднялись на 14,2% по отношению к данным за аналогичный период 2016 года и дошли до отметки 142,1 тенге за литр (25,7 рублей). При этом в сравнении с мартом цена незначительно снизилась (на 0,1%).
Министр энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал снижение цены на АИ-92 в сети автозаправочных станций «КазМунайГаз», где 20 апреля 2017 года заявили, что бензин данной марки подешевел до 142 тенге, следующим образом: «Происходило затоваривание на рынке, спрос снизился».
В пресс-релизе самой компании отмечалось, что: «Продолжающаяся тенденция укрепления курса тенге к доллару содействовала удешевлению импорта топлива из Российской Федерации. Кроме того, уровень запасов АИ-92 в Республике Казахстан способствовал стабилизации уровня оптовых цен на рынке. Совокупность вышеназванных факторов создала возможность для снижения розничной цены в сети АЗС «КазМунайГаз». Вместе с тем изменение объемов производства и потребления, динамики запасов, оптовых цен на рынке РК и импорта из РФ, могут повлиять на дальнейшие изменения розничных цен, в том числе и в сторону повышения, на отдельные виды нефтепродуктов».
Бензин марки АИ-95/96 тоже демонстрирует рост, поднявшись в цене на 10,8% за год, и на 0,1% за месяц, до 154,9 тенге (28 рублей) за литр. АИ-98 подорожал на 4,7% и стоимость его составляет 164,3 тенге за литр (29,7 рублей).
Средние розничные цены и индексы цен на продукты переработки нефти
в апреле 2017 года, в рублях
Бензин
Дизельное топливо
АИ-80
АИ-92
АИ-95
АИ-96
АИ-98
летнее
зимнее
16,1
25,9
28,0
30,7
24,2
…
16,1
25,9
28,2
29,8
24,1
32,4
16,1
25,9
28,0
29,8
23,9
16,1
25,5
27,7
29,8
23,5
29,7
16,1
25,9
28,0
29,5
23,7
16,1
25,7
27,7
…
23,7
28,6
16,1
26,0
28,2
29,5
24,1
…
16,1
25,5
27,7
29,1
23,7
…
16,1
25,7
28,2
30,4
24,4
31,6
16,1
25,7
27,7
…
23,9
32,9
16,1
25,0
28,2
29,5
24,1
…
16,1
25,9
27,8
29,8
24,4
31,3
…
25,5
28,0
28,9
23,9
30,6
…
25,9
28,4
…
24,2
30,9
16,1
25,5
28,0
…
24,1
30,0
16,1
25,7
28,0
29,3
24,2
…
16,1
25,7
27,3
…
23,9
…
16,1
25,7
28,2
29,5
23,9
…
16,1
25,7
28,0
29,7
24,0
30,9
В целом по ситуации, по данным ресурса «EnergyProm», казахстанские производители обеспечивают более 70% спроса на бензин (по итогам января-февраля 2017 — 70,4%). Наряду с ростом производства, вырос и импорт — на 60,3% за год по итогам двух месяцев до 237,1 тысяч тонн.
Напомним, что в результате проведенной реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода увеличены объемы выпуска бензина и дизельного топлива.
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