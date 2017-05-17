Астана, 17 мая, 2017, 14:52 — ИА Регнум. За период с января по апрель 2017 года в Казахстане производство дизельного топлива достигло 1452,1 тысяч тонн, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года, а производство бензина составило 1016,2 тысяч тонн, что 4,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, цены растут. Больше всего подорожало дизельное топливо: в целом, по данным Комитета по статистике, в январе-апреле 2017 года прирост составил 39,3% по сравнению с аналогичным периодом, и средняя цена летнего дизельного топлива составила 132,69 тенге (24 рубля).

Топливо

За период с января по апрель месяцы 2017 года цены на бензин наиболее популярной марки АИ-92 в среднем по Казахстану поднялись на 14,2% по отношению к данным за аналогичный период 2016 года и дошли до отметки 142,1 тенге за литр (25,7 рублей). При этом в сравнении с мартом цена незначительно снизилась (на 0,1%).

Министр энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал снижение цены на АИ-92 в сети автозаправочных станций «КазМунайГаз», где 20 апреля 2017 года заявили, что бензин данной марки подешевел до 142 тенге, следующим образом: «Происходило затоваривание на рынке, спрос снизился».

В пресс-релизе самой компании отмечалось, что: «Продолжающаяся тенденция укрепления курса тенге к доллару содействовала удешевлению импорта топлива из Российской Федерации. Кроме того, уровень запасов АИ-92 в Республике Казахстан способствовал стабилизации уровня оптовых цен на рынке. Совокупность вышеназванных факторов создала возможность для снижения розничной цены в сети АЗС «КазМунайГаз». Вместе с тем изменение объемов производства и потребления, динамики запасов, оптовых цен на рынке РК и импорта из РФ, могут повлиять на дальнейшие изменения розничных цен, в том числе и в сторону повышения, на отдельные виды нефтепродуктов».

Бензин марки АИ-95/96 тоже демонстрирует рост, поднявшись в цене на 10,8% за год, и на 0,1% за месяц, до 154,9 тенге (28 рублей) за литр. АИ-98 подорожал на 4,7% и стоимость его составляет 164,3 тенге за литр (29,7 рублей).

Средние розничные цены и индексы цен на продукты переработки нефти

в апреле 2017 года, в рублях

Бензин

Дизельное топливо

АИ-80

АИ-92

АИ-95

АИ-96

АИ-98

летнее

зимнее

16,1

25,9

28,0

30,7

24,2

…

16,1

25,9

28,2

29,8

24,1

32,4

16,1

25,9

28,0

29,8

23,9

16,1

25,5

27,7

29,8

23,5

29,7

16,1

25,9

28,0

29,5

23,7

16,1

25,7

27,7

…

23,7

28,6

16,1

26,0

28,2

29,5

24,1

…

16,1

25,5

27,7

29,1

23,7

…

16,1

25,7

28,2

30,4

24,4

31,6

16,1

25,7

27,7

…

23,9

32,9

16,1

25,0

28,2

29,5

24,1

…

16,1

25,9

27,8

29,8

24,4

31,3

…

25,5

28,0

28,9

23,9

30,6

…

25,9

28,4

…

24,2

30,9

16,1

25,5

28,0

…

24,1

30,0

16,1

25,7

28,0

29,3

24,2

…

16,1

25,7

27,3

…

23,9

…

16,1

25,7

28,2

29,5

23,9

…

16,1

25,7

28,0

29,7

24,0

30,9

В целом по ситуации, по данным ресурса «EnergyProm», казахстанские производители обеспечивают более 70% спроса на бензин (по итогам января-февраля 2017 — 70,4%). Наряду с ростом производства, вырос и импорт — на 60,3% за год по итогам двух месяцев до 237,1 тысяч тонн.

Напомним, что в результате проведенной реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода увеличены объемы выпуска бензина и дизельного топлива.

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