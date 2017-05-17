Москва, 17 мая, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации готовы предоставить в Сенат и Конгресс запись переговоров президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом, как передает RT, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони в Сочи.

Sean Spicer, White House press secretary Трамп говорит по телефону

«Если администрация США сочтет возможным, — говорит глава государства. — Россия готова предоставить запись беседы Трампа и Лаврова в Сенат и Конгресс США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ Сергеем Кисляком состоялись в Вашингтоне 10 мая 2017 г.

Через несколько дней после встречи ряд СМИ США опубликовали материал на основании заявления источников в администрации США, утверждающих, что глава Белого дома мог передать некие «секретные сведения» российской стороне. Речь якобы шла о сведениях, касающихся ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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