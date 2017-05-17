Астрахань, 17 мая, 2017, 14:38 — ИА Регнум. В Астраханской области только разобрались с завышенными платежами за газ, на которые жаловались жители Камызякского района, как выяснилось, что инцидент не исчерпан. Ситуация повторилась в других муниципалитетах. Этот вопрос вновь был поднят в областной думе на заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа 17 мая.

34regiongaz.ru Газ

В думу начали поступать многочисленные жалобы на многотысячные задолженности от жителей Наримановского и Ахтубинского районов. Не изменились и доводы ресурсоснабжающей организации.

Ранее по теме: Астраханцы жалуются на необоснованно высокие платежи за газ

Камызякский район Астраханской области: улицы без воды и газ втридорога

Сам генеральный директор «Газпром межрегионгаз Астрахань» Юрий Фролов для разъяснения сложившейся ситуации лично на заседание парламента не явился. Пояснения предоставила советник гендиректора по корпоративным и правовым вопросам Ирина Березовская.

В очередной раз она напомнила, что принятие показаний прибора учета начинается с момента опломбировки, которую после письменного заявления абонента поставщик должен произвести в течение пяти дней.

«При этом далеко не в каждом астраханском селе есть абонентский пункт этого ведомства. Кроме того, в случае замены счётчиков пломба поставщика устанавливается не сразу. Для этого астраханцы должны отдельно обращаться в «Газпром межрегионгаз Астрахань»,— отметили парламентарии в ходе заседания.

Абсурдная ситуация получается и с вводимыми в эксплуатацию домами. Приборы учёта в новых квартирах уже установлены, но опломбировать их в обозначенный пятидневный срок будущие жильцы не могут, так как свидетельство о собственности они получат не раньше, чем через три недели.

А пока они официально не собственники, то ни о каких договорах с поставщиками и говорить не приходится. Получается, что люди реально в таких домах не проживают, газ не потребляют. Показания счетчика — нулевые. А платить за данную услугу должны, да еще и по нормативу. Председатель комитета Юсуф Зейнединов считает, что ведомство намеренно создает препятствия для людей. На заседании было предложено написать обращение в федеральные органы власти с просьбой вмешаться в ситуацию.

Напомним, с начала 2017 года в думу поступили более 200 жалоб жителей Камызякского района на многотысячные счета за потребление газа. В конфликтной ситуации депутаты детально разбирались в феврале.

Огромную задолженность за потребление услуги представители ресурсоснабжающей организации объяснили несвоевременным обращением к ним людей с просьбой опломбировать прибор учета и зарегистрировать его после установки. Потому и платеж начисляется по нормативу, что в разы дороже.

Депутаты направили обращение в региональную прокуратуру с просьбой разобраться в вопросе. В результате прокурорской проверки выявлены нарушения в действиях «Газпром межрегионгаз Астрахань», генеральному директору организации вынесено представление об их устранении. Ранее выставленные завышенные платежи за газ камызякцам уже начали пересчитывать.