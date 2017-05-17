Ярославль, 17 мая, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Депутатами муниципалитета Ярославля был утвержден гимн города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Гимном города стала песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Город-князь».

Kremlin.ru Александра Пахмутова и Николай Добронравов

Гимн утвердили со второй попытки — в первый раз 3 мая муниципалитет не набрал нужного числа голосов по этому вопросу. Как выяснилось, депутаты не могут вспомнить ни одной строчки из гимна.

Проблемы возникли и при проведении интернет-опроса общественного мнения. В социальных сетях была запущена кампания против гимна. Но в последнюю ночь голосования результаты кардинально поменялись. Ряд ярославцев заподозрили мэрию в накрутке голосов.

Авторы песни не возражали против использования их произведения и подкорректировали первоначальный текст, написанный в 1996 году, дабы придать ему больше величия.

Впрочем, некоторым депутатам не понравилось отдельные строки текста. Они говорили, что слова «город-воин» более подходят к таким городам как Смоленск, Псков, Москва или Волгоград, а Ярославль — это прежде всего город купеческих традиций.

В итоге депутаты приняли предложенный гимн, предложив авторам еще раз доработать его с участием профессиональных историков. Вот текст принятого гимна:

Гимн города Ярославля

Россия ещё не умолкла,

И колокол грозен, как встарь.

Года пролетают над Волгой,

Не старят они Ярославль.

Припев: Ах, ты русская земля — шум дубрав…

Мудрым был великий князь Ярослав.

Краше места не найдешь,

До чего же ты хорош,

Ярославль, Ярославль!

Куполов старинных вязь…

Город — воин, город — князь,

Ярославль мой, город — князь.

Легендой и дивной, и давней

Красивый наш город воспет.

Любимой моей Ярославны

На свете прекраснее нет…

Припев

Храним мы старинные святцы

И славим наш город трудом.

Гордимся, что мы — ярославцы.

Мы честно и дружно живем.

Припев