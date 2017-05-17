Текст гимна Ярославля приняли с поправками
Ярославль, 17 мая, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Депутатами муниципалитета Ярославля был утвержден гимн города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Гимном города стала песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Город-князь».
Гимн утвердили со второй попытки — в первый раз 3 мая муниципалитет не набрал нужного числа голосов по этому вопросу. Как выяснилось, депутаты не могут вспомнить ни одной строчки из гимна.
Проблемы возникли и при проведении интернет-опроса общественного мнения. В социальных сетях была запущена кампания против гимна. Но в последнюю ночь голосования результаты кардинально поменялись. Ряд ярославцев заподозрили мэрию в накрутке голосов.
Авторы песни не возражали против использования их произведения и подкорректировали первоначальный текст, написанный в 1996 году, дабы придать ему больше величия.
Впрочем, некоторым депутатам не понравилось отдельные строки текста. Они говорили, что слова «город-воин» более подходят к таким городам как Смоленск, Псков, Москва или Волгоград, а Ярославль — это прежде всего город купеческих традиций.
В итоге депутаты приняли предложенный гимн, предложив авторам еще раз доработать его с участием профессиональных историков. Вот текст принятого гимна:
Гимн города Ярославля
Россия ещё не умолкла,
И колокол грозен, как встарь.
Года пролетают над Волгой,
Не старят они Ярославль.
Припев: Ах, ты русская земля — шум дубрав…
Мудрым был великий князь Ярослав.
Краше места не найдешь,
До чего же ты хорош,
Ярославль, Ярославль!
Куполов старинных вязь…
Город — воин, город — князь,
Ярославль мой, город — князь.
Легендой и дивной, и давней
Красивый наш город воспет.
Любимой моей Ярославны
На свете прекраснее нет…
Припев
Храним мы старинные святцы
И славим наш город трудом.
Гордимся, что мы — ярославцы.
Мы честно и дружно живем.
Припев