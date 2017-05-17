Хельсинки, 17 мая, 2017, 14:50 — ИА Регнум. В первом квартале 2017 года экономика Финляндии выросла на 2,8%. Об этом сообщил Статистический центр Финляндии, пишет Yle. По оценкам, рост ВВП страны по сравнению с концом 2016 года составил 1,6%. Если предварительные данные подтвердятся, рост экономики Финляндии значительно опередил прогнозы.

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Отметим, что в соседней с Финляндией Норвегии рост ВВП наоборот притормозил, и в первом квартале демонстрировал показатель в 0,2%.