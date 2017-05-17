Киев, 17 мая, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Блокировка российских сайтов на Украине не соответствует европейскому пониманию свободы слова, заявил 17 мая генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд, сообщает пресс-служба Совета Европы.

Ограничение СМИ

По его словам, запрет социальных сетей, почтовых и поисковых сервисов, а также новостных сайтов не соответствуют европейскому пониманию свободы слова и СМИ. К тому же, отметил Ягланд, повсеместные украинские запреты нарушают принцип пропорциональности.

Читайте также: Вступил в силу указ Порошенко о расширении санкций против РФ

Как сообщало ИА REGNUM, Североатлантический Альянс ранее высказал противоположную точку зрения, согласно которой Украина, запрещая российские сайты и СМИ и вводя санкции против российских граждан и юридических лиц, решает «вопрос безопасности, а не нарушает свободу слова».

Читайте также: НАТО: Блокировка российских сайтов — это система сдержек и противовесов

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке на территории «незалежной» социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисов Mail.ru и «Яндекса», а также о запрете ряда СМИ и бухгалтерского сервиса 1С. Помимо этого, Киев ввел санкции против более 400 юридических и более 1200 физических лиц.