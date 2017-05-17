Пенза, 17 мая, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В Пензенской области утром 17 мая 2017 года произошла авиакатастрофа с легкомоторным самолетом марки Бекас X-32. Как сообщили ИА REGNUM в транспортной прокуратуре, единственным погибшим стал пилот воздушного судна.

Приволжская транспортная прокуратура Авиакатастрофа в Пензенской области

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с авиакатастрофой. На место происшествия работает следственная группа и представитель прокуратуры.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины трагедии. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратурой взят на контроль ход проводимой по данному факту следственными органами доследственной проверки.