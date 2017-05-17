Новосибирск, 17 мая, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Представители сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг Россия» обратились к руководству Новосибирского государственного академического театра оперы и балета с предложением разместить их рекламу на куполе театра. За свой символ — Воппер — на крыше символа города компания готова была заплатить 5 млн рублей. Это следует из письма на имя директора театра Владимира Кехмана.

A.Savin Новосибирский театр оперы и балеты

«Мы знаем, что Новосибирской Театр Оперы и Балета является одним из главных символов города и имеет статус культурного наследия Российской Федерации. (…) Предлагаю Вам рассмотреть размещение рекламы Бургер Кинг на куполе театра. В данной рекламе мы хотим показать Воппер — наш лучший бургер. Вместе с вами мы станем Вопперным театром. В качестве компенсации предлагаем спонсорскую помощь в размере 5 млн рублей», — указывает в письме директор по коммуникациям сети ресторанов быстрого питания Иван Шестов.

Однако от такого предложения руководство театра предпочло отказаться. Да к тому же и обнародовало на официальном сайте Оперного театра скан письма и дало свой комментарий такому предложению.

«Если конкуренция на рынке быстрого питания настолько обострилась, что компании понадобилась крыша, то вы, обратившись в НОВАТ, сделали неправильный выбор. В Новосибирске люди чтят свою историю и не продают символы родного города за условно съедобную котлету», — сказано в комментарии.

В комментарии, правда, не указывается, продается ли вообще за что-то этот символ города? Тут, почему-то вспоминаются те 300 млн рублей, которые были потрачены на несогласованный ремонт НОВАТа в 2015 году, за которые Кехману пришлось тогда заплатить два штрафа, а сейчас, в 2017 году, тратить еще более 38 млн рублей и искать подрядчика для проведения комплексного технического обследования и разработки научно-проектной документации по сохранению памятника архитектуры федерального значения.

Напомним, после открытия в ноябре 2015 года 71-го театрального сезона в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета, который до этого был закрыт на ремонт, городская общественность и некоторые архитекторы были очень недовольны, а кто-то даже повержен в шок, проведенными ремонтными работами в федеральном памятнике культурного наследия.

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Уже после ремонта выяснилось, что многие работы проводились без разрешительной документации.

Прокуратура и управление по охране объектов культурного наследия Новосибирской области провели проверку, после которой директору театра Владимиру Кехману было выдано предписание провести восстановительные работы к 1 сентября 2016 года.

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Также он был оштрафован за незаконные работы — на 100 и 125 тысяч рублей.

В мае 2016 Кехман попытался изменить предмет охраны в театре, выведя из-под охраны часть интерьеров, но возмущенная общественность не дала этого сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Кехман возглавил НОВАТ (который до его прихода именовали НГАТОиБ) после ухода прежнего руководителя Бориса Мездрича, уволенного после показа оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер». В отношении Мездрича и режиссера Тимофея Кулябина было возбуждено административное производство по статье об осквернении религиозной литературы, предметов религиозного почитания, символики и атрибутики. Проверка проводилась по заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. Позже дела были прекращены «за отсутствием состава административного правонарушения».

Здание Новосибирского государственного академического театра оперы и балета является крупнейшим в России театральным зданием. Театр был построен к концу 1940 года и официальное открытие было запланировано на 1 августа 1941 года. Однако планам помешала война. В военное время в здании театра хранились экспонаты многих эвакуированных из европейской части СССР музеев, в том числе Третьяковской галереи, Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина, Этнографического музея, дворцов‑музеев Пушкина и Павловска, музеев Новгорода, Севастополя, Твери, госколлекция скрипок из Большого театра.

Открытие театра в центре Новосибирска состоялось только после Дня Победы — 12 мая 1945 года. Здание НОВАТа является одним из символов не только города Новосибирска, но и области. Считается, что Новосибирский оперный театр является не только «храмом» искусства, но и символом победы российского народа над фашизмом.