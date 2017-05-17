Москва, 17 мая, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал деятельность министра культуры России Владимира Мединского и назвал его одним из лучших деятелей, когда-либо занимавших этот пост, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Kremlin.ru Владимир Мединский

«Владимир Ростиславович — один из лучших министров культуры в новой России», — заявил Жириновский в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Лидер ЛДПР напомнил, что Мединский является автором многих исторических книг, «сам является деятелем культуры» и вышел из депутатского корпуса, перед которым он отчитывается.

«Он был здесь, среди нас, и нам легче оценивать тех, кто вышел из среды депутатского корпуса», — подчеркнул парламентарий.

В то же время Жириновский отметил, что культура не должна финансироваться по остаточному принципу, и роль соответствующего министерства «должна быть наиглавнейшая», а Мединский «должен быть главный министр страны».

«Потребительское нужно хорошее всё. Но духовная жизнь — на первом месте», — отметил Жириновский.