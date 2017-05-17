Ярославль, 17 мая, 2017, 13:55 — ИА Регнум. В Ярославле 19 мая в день рождения пионерской организации установят закладной камень памятника пионерам Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили во Дворце пионеров.

ИА REGNUM Закладной камень на месте памятника пионерам в Ярославле

Закладной камень на месте будущего памятника установят на аллее пионерской памяти во дворе Дворца пионеров.

В июне 1941 года в Ярославском Дворце пионеров создали детскую передвижную концертную бригаду. В первую неделю войны детская бригада давала по 6−8 концертов в день. Затем юных артистов перевели в Рыбинск, где они выступали перед красноармейцами, отправлявшимися на фронт, а также перед заключенными, завершавшими строительство ГЭС.

Во время войны учебный год был сокращен и заканчивался в апреле. Ребята полгода учились и полгода гастролировали по краю. Выезжали ярославские пионеры и в Кострому, где давали по 10 концертов в день. 42 участников коллектива дворца пионеров — 16 детей и 26 взрослых, которые были в декабре 1945 награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Ярославским пионерам в 1945 году воины Карельского фронта вручили Боевом Красное знамя за отличную работу. Это был единственный случай истории страны.

«Мы считаем, что ярославские пионеры достойны памятника. Начинаем сбор средств на его создание. Мы планируем обратиться к патриотическим организациям, властям города, в конце концов, к частному бизнесу. Ведь все из них были пионерами и, думаю, помогут появиться такому памятнику», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Дворца Пионеров Валерий Горобченко.