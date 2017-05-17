Указ Порошенко назвали «страшным ударом» по свободе слова на Украине
Киев, 17 мая, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация Human Rights Watch не поддерживает действия президента Украины Петра Порошенко, который ввел ограничительные меры в отношении российских интернет-компаний Mail.ru и «Яндекс» и социальных сетей. Об этом заявила эксперт правозащитной организации Таня Купер, слова которой обнародованы на официальном сайте.
«Одним этим шагом Петр Порошенко нанес страшный удар по свободе слова на Украине, — говорит правозащитник. — Это непростительное нарушение права украинцев на выбор информации».
По ее мнению, страны Европейского союза и другие международные организации должны немедленно призвать руководство Украины отменить данный указ.
«Порошенко следует немедленно отменить запрет, который затрагивает такие интернет-платформы, как «ВКонтакте», «Одноклассники», РБК и Яндекс, а также предпринять шаги для защиты свободы слова и информации на Украине», — говорится в заявлении организации Human Rights Watch.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 г. на Украине были запрещены социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», ресурсы Mail.ru, а также программа для работы с бухгалтерией 1С. Помимо этого, официальный Киев ввел ограничительные меры в отношении 450 юридических и 1228 физических лиц.
Позже глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что реализация указа президента Петра Порошенко будет стоить Украине примерно $1 млрд.
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