Киев, 17 мая, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация Human Rights Watch не поддерживает действия президента Украины Петра Порошенко, который ввел ограничительные меры в отношении российских интернет-компаний Mail.ru и «Яндекс» и социальных сетей. Об этом заявила эксперт правозащитной организации Таня Купер, слова которой обнародованы на официальном сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Одним этим шагом Петр Порошенко нанес страшный удар по свободе слова на Украине, — говорит правозащитник. — Это непростительное нарушение права украинцев на выбор информации».

По ее мнению, страны Европейского союза и другие международные организации должны немедленно призвать руководство Украины отменить данный указ.

«Порошенко следует немедленно отменить запрет, который затрагивает такие интернет-платформы, как «ВКонтакте», «Одноклассники», РБК и Яндекс, а также предпринять шаги для защиты свободы слова и информации на Украине», — говорится в заявлении организации Human Rights Watch.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 г. на Украине были запрещены социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», ресурсы Mail.ru, а также программа для работы с бухгалтерией 1С. Помимо этого, официальный Киев ввел ограничительные меры в отношении 450 юридических и 1228 физических лиц.

Позже глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что реализация указа президента Петра Порошенко будет стоить Украине примерно $1 млрд.

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