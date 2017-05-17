Улан-Батор, 17 мая, 2017, 13:50 — ИА Регнум. В городе Замын-Ууде, расположенном недалеко от границы Монголии и Китая, решили поставить памятник автомобилю УАЗ-469, об этом 17 мая сообщила «Российская газета».

Dmitry Terekhov Автомобиль УАЗ-469

Инициаторами установки памятника стали местные спортсмены, которые являются членами автоклуба «Серебряный сокол». Городская администрация пошла навстречу данной инициативе.

Машина УАЗ-469 считается в Монголии «народной», её там называют «Жаран ес», что переводится как «шестьдесят девять». Автомобиль широко используется как рядовыми гражданами Монголии, так и спортсменами, в стране регулярно проводятся гонки по бездорожью, в которых, в том числе участвует «УАЗик».

Спортсмены отмечают, что автомобиль легко починить даже если под рукой не окажется запчастей. Неисправность можно устранить при помощи подручных материалов.

Напомним, памятник УАЗ-469 уже установлен в Ульяновске, рядом с заводом, где эта модель выпускалась с 1972 года. Памятник в Замын-Ууде станет вторым памятником данной машине в мире и первым памятником в Азии.

Разрабатывать УАЗ-469 начали еще в 50-х годах XX века, прототип был построен в 1958 году, а первый серийный образец машины был выпущен 15 декабря 1972 года.