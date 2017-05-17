Волгоград, 17 мая, 2017, 13:28 — ИА Регнум. В Волгограде спасатели завершили все работы по поиску живых и погибших жильцов дома, в котором 16 мая прогремел взрыв бытового газа. В настоящее время местонахождение всех людей, проживавших в здании по проспекту Университетскому, 60 в Советском районе известно. Такая информация была озвучена по итогам заседания межведомственного оперативного штаба на месте происшествия, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Volgadmin.ru Взорвавшийся дом в Волгограде

Работы на месте ЧП по разбору завалов и поиску людей, возможно, оказавшимися под рухнувшими конструкциями, продолжались всю ночь. В 03:30 было обнаружено тело последней, четвертой, погибшей.

В результате взрыва также пострадали десять человек. Они остаются в медучреждениях города. Восемь человек были доставлены в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи №7, двое — в клиническую больницу скорой помощи №25.

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Названа предварительная причина взрыва в доме в Волгограде

Как проинформировал губернатор региона Андрей Бочаров, трое пациентов остаются в тяжелом состоянии. Возможно, из переведут на лечение в федеральные клиники. О целесообразности такого решения сейчас проводятся консультации на уровне Министерства здравоохранения РФ. Санавиация для транспортировки пострадавших находится в готовности.

По словам начальника Южного регионального центра МЧС России Игоря Одера, есть вероятность обрушения разрушенного крыла здания, спасатели работы ведут с осторожностью.

Решение по первой части здания — третьему и четвёртому подъездам — будет принято 17 мая по итогам заключения экспертов в 15:00. К вечеру будет получено предварительное заключение о состоянии второго крыла.

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Судьбу разрушенного взрывом дома в Волгограде решат эксперты

Попасть в своё жилье граждане, чьи квартиры расположены в двух крайних подъездах разрушенного дома, пока не смогут. Третий подъезд разрушен полностью, четвертый находится в крайне неустойчивом состоянии, конструкции могут обвалиться в любой момент. Остальным жильцам разрешат взять документы и вещи первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о взрыве в четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда поступило дежурному 16 мая в 13:09. В результате обрушился целый подъезд, повреждено несколько этажей. На место оперативно прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты, группа быстрого реагирования муниципальной службы спасения Волгограда. Предварительные причины произошедшего уже названы. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны трое подозреваемых в причастности к взрыву. Своей вины они пока не признают.

Жильцам дома начинают предоставлять выплаты. Каждому пострадавшему выплатят по 10 тысяч рублей. Кроме того, семьи получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды.