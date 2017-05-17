Самара, 17 мая, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Разыскивается старшина 2-ой статьи службы по контракту войсковой части №75 282 Роман Гайкин 1991 года рождения, который 8 августа 2015 года самовольно оставил место, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона. С 28 ноября 2016 года он находится в Федеральном розыске.

Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области Полиция опубликовало фото разыскиваемого

Как отметили в ведомстве, Гайкин — русский, призван 6 декабря 2010 года РВК Новокуйбышевска Самарской области. Приметы: рост 185 см, на левой стороне лица шрам, крепкого телосложения.

«Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, убедительная просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 978 098 68 30 или 020», — обратились в ГУ МВД региона.