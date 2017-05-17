Москва, 17 мая, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Средства, выделяемые на киноиндустрию из федерального бюджета, не достигают финансирования даже половины голливудских боевиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе пленарного заседания Госдумы.

Кинотеатр ЮНОСТЬ (Москва) Зрительный зал

«На всю поддержку отечественной кинематографии выделяются достаточно небольшие средства из бюджета. Для сравнения — значительно меньше, чем половина съемочного бюджета одного американского «Форсажа», который сейчас идет в кино», — подчеркнул Мединский.

Поэтому, уверен министр, для российского кинематографа сегодня необходимы протекционисткие меры на законодательном уровне.

«Необходимо защищать отечественное кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда, от борьбы экономической, и, что еще важнее, идеологической», — отметил Мединский.

По его словам, число зрителей российских фильмов в кинотеатрах превысило 35 млн человек, что стало абсолютным рекордом за последние 26 лет. Совокупные кассовые сборы при этом увеличились более, чем на 40% к 2012 году.

Кроме того, отметил министр, по программе кинофикации регионов за 2016−2017 годы из бюджета выделено 3,2 млрд рублей на переоборудование и открытие более 600 новых кинозалов — главным образом, в районных центрах.