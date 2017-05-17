Ярославль, 17 мая, 2017, 12:54 — ИА Регнум. «Парк динозавров» в парке Нефтяников в Ярославле создается незаконно. Городские власти не получили разрешение на это департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, при этом парк является особо охраняемой природной территорией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила главный референт департамента Елена Анашкина.

ИА REGNUM Парк в Ярославле

Строительство парка началось в майские праздники. Мэр Ярославля Владимир Слепцов сообщил в соцсетях, что «парк динозавров» создается по его распоряжению о подготовке программы развития парков города. Однако выяснилось, что за разрешением на работы на особо охраняемой природной территории мэрия обратилась уже после начала работ.

«Есть особо охраняемые природные территории. Нужно соблюдать процедуры по согласованию работ в таких парках. Приехал уже инвестор, воткнул, что называется лопату, однако департамент вынужден был отказать в согласовании. Такой вид деятельности не соответствует целям создания особо охраняемой природной территориии», — сказала главный референт департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Елена Анашкина.