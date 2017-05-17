Самара, 17 мая, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Самарской таможней пресечена попытка незаконного перемещения из Китая через таможенную границу Евразийского экономического союза анаболиков с использованием канала международных почтовых отправлений. В отношении гражданина РФ 1995 года рождения по факту контрабанды сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Самарской Таможни Анаболики пытались переправить под видом растительного масла

Как пояснили в самарской таможне, в почтовом отправлении, следующем из Китая, была обнаружена партия анаболических препаратов готовых к употреблению и сокрытых под видом пищевых растительных масел. Данные препараты были изъяты и направлены для проведения таможенной экспертизы. Согласно заключению экспертов в состав представленных образцов входили сильнодействующие вещества: тестостерон пропионат, тестостерон изокапроат, тренболон энантат. Общая масса, изъятых из незаконного оборота сильнодействующих веществ составила почти 2,9 килограмм.

В дальнейшем, проведенный отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни комплекс оперативно — розыскных мероприятий, направленный на установление лица, осуществившего контрабанду сильнодействующих веществ, привел к поимке злоумышленника, который осуществил получение указанного отправления у одного из операторов, оказывающего услуги почтовой связи на территории Самары.

В своем объяснении задержанный пояснил, что сделал заказ препаратов в личных целях, о том, что СДВ запрещены к свободному обороту на территории Российской Федерации, он знал. В соответствии с Уголовным кодексом РФ ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.