Москва, 17 мая, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Цены на нефть 17 мая продолжили снижение на утренних торгах после публикации данных по запасам нефти от Американского института нефти (API), которые показали рост запасов сырой нефти на 0,9 млн баррелей против прогноза ее снижения, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

lalabell68 Нефтяная вышка

По его мнению, «рынок по-прежнему остается под влиянием ожидания результата саммита ОПЕК+, на котором, как предполагается, будет принято решение о пролонгации сделки о снижении запасов нефти до марта 2018 года».

«Рынок не уверен в том, что эти планы окажут заметную поддержку котировкам нефти, так как считает, что спад спроса на черное золото на 115 тысяч баррелей в сутки в I квартале 2017 года совместно с ростом добычи сланцевой нефти в Штатах, а также в странах, не участвующих в пакте ОПЕК+, будет негативно влиять на нефтяные цены», — пояснил Костенко.

«Прогноз по перспективам динамики цен черного золота остается негативным, — считает он. — Но локально цены могут вырасти по итогам новой сделки ОПЕК+, если будет принято решение не только о продлении пакта, но и увеличении снижения объемов добычи сырой нефти.

«Но при этом можно рассматривать этот вероятный рост только как реакцию на итоги встречи и не более того», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 17 мая нефть дешевеет на данных о росте запасов черного золота в США. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,4%, до 51,25 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшалась на 0,9% — до 48,22 доллара за баррель.