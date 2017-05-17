Красногорск, 17 мая, 2017, 12:46 — ИА Регнум. В Подмосковье поднят по тревоге зенитный ракетный полк, на вооружении которого находятся системы С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТК «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

Владислав Осипов ИА REGNUM Полк С-400

«Экипажи пусковых установок С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» совершили марш к месту выполнения учебной боевой задачи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после совершения условных пусков колонна ракетного полка отправилась в новый позиционный район. По пути полк отразил атаку «диверсионной группы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля 2017 г. на территории Московской области на боевое дежурство заступил полк, вооруженный зенитной ракетной системой С-400 «Триумф». Задача подразделения — обеспечить противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района РФ.

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