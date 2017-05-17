Москва, 17 мая, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Российский рубль на торгах 17 мая снижается вслед за коррекцией нефтяных цен. Основной причиной такого поведения является сомнение рынка в том, что итоги саммита ОПЕК+ окажут сильную и весомую поддержку котировкам нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль-евро

«В последнее время рубль начал демонстрировать сильную привязку к динамике цен на сырую нефть, поэтому его движение следует рассматривать в контексте именно движения нефтяных цен, которые остаются под сильным влиянием уже не денежно-кредитной политики ЦБ РФ или вербальных интервенций Эльвиры Набиуллиной, или даже президента РФ Владимира Путина, а именно поведения нефтяных котировок», — пояснил Костенко.

«Дополнительным негативом для рубля тал очередной скандал в США вокруг персоны Дональда Трампа, который стимулирует рост напряженности на глобальных рынках», — добавил он.

«Оценивая такое положение дел, можно предположить, что российская валюта будет вплоть до результата венского саммита ОПЕК+ следовать за нефтяными ценами и нервно реагировать на новости из США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 мая Центробанк РФ пересмотрел курсы иностранных валют следующим образом: 56,26 рубля за доллар США (понижен на 26 копеек) и 62,03 рубля за евро (повышен на 19 копеек). У пары USD/RUB есть все шансы продолжить падение с ближайшей целью на отметке 55,90.

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