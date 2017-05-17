Москва, 17 мая, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Центральный банк Российской Федерации планирует осенью текущего года запустить портал по финансовой грамотности. Об этом, как передает РИА «Новости», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время III Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения граждан.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. 1539

«У ЦБ есть специальная программа по финансовой грамотности, которая включает разные мероприятия, информационные кампании, специальный просветительский портал», — заявила Набиуллина.

По ее словам, в настоящее время регулятор ведет активную работу над порталом и рассчитывает осенью его запустить.

Набиуллина также напомнила, что ЦБ вместе с Министерством образования разрабатывает пособия и учебники по финграмотности, а также ведет работу с социально уязвимыми слоями населения.

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