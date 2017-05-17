Ярославль, 17 мая, 2017, 12:24 — ИА Регнум. В Ярославле ларек «по ошибке» установили на центральной пешеходной улице — улице Кирова. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля сообщил заместитель мэра города Алексей Торопов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ларек в Ярославле

Установка ларька, представляющего собой обшитый досками контейнер для жд-перевозок, в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Вопросы городским властям задали и депутаты. Заммэра Торопов пояснил, что произошла ошибка.

«Этот ларек должны были установить в городском парке на острове. Однако установщики везли его из другого города и ошиблись адресом», — сказал Алексей Торопов.

Депутаты пожелали, чтобы больше таких ошибок не было. Опасения общественности вызвало появление в большом количества в историческом центре ларьков, которые, по мнению властей, не являются торговыми объектами, а квалифицируются как ярмарки. Часть ярославцев считает, что такие торговые объекты нарушают исторический облик города.