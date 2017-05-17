Ла-Пас, 17 мая, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Прокуратура Ла-Пас попросит у суда 10 лет тюремного заключения в качестве наказания для Габриэлы Сапата, бывший подруги президента Боливии Эво Моралеса, за легализацию незаконных доходов от сделок с государственной недвижимостью, сообщает издание El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре.

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Судья окружного суда столицы Ла-Пас Иван Пералес ведет процесс Габриэлы Сапата, обвиняемой в легализации незаконных доходов, искажении фактов, использовании поддельных инструментов, незаконного использования общественных благ и услуг.

Сапату, которая была подругой Моралеса в период между 2005 и 2007 годами, задержали в феврале 2016 года после того, как правительство обвинило ее в использовании помещений Администрации президента для совершения незаконных деловых операций с предпринимателями.

По данным прокуратуры, в ходе судебного разбирательства обвиняемая не смогла объяснить происхождение капитала, находящегося у нее в собственности, в размере двух миллионов долларов.

Сапата работала коммерческим менеджером в китайской государственной компании Camce, которая получила несколько контрактов на строительство государственных объектов объемом $566 миллионов.

Ожидается, что 18 мая суд вынесет окончательный приговор по этому делу, если защита Сапато не подаст апелляцию для подачи дополнительных доказательств. В этом случае процесс может растянуться еще на неделю.

Напомним, Габриэла Сапата также проходит обвиняемой в другом процессе, где расследуется попытка Сапата представить в суде подставного ребенка в качестве их общего с президентом Боливии сына, который якобы родился в 2007 году.

Президент Моралес в 2016 году подал иск на свою бывшую подругу, требуя доказательств существования ребенка, и утверждал, что данная ложь привела к его поражению на референдуме в феврале 2016 года, когда население отвергло предложение изменить Конституцию для того, чтобы позволить ему вновь стать кандидатом на выборах президента в 2019 году.

В связи с этим Моралес считает результаты референдума недействительными и объявил, что будет пытаться выдвигать свою кандидатуру на пост президента на период 2020—2025 годов, и в настоящее время его партия изучает возможности легализовать эти попытки.