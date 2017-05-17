Москва, 17 мая, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Ввести сборы на инвестиции в иностранные спортивные команды предложил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. Сбор предлагается установить на уровне 20%, а средства направлять на развитие спорта в РФ.

John Dobson Роман Абрамович — владелец FC Chelsea

«Мы считаем, что надо вводить сбор на любую транзакцию, на любое вложение в иностранные спортивные активы и команды. Будь любезен — перечисли 20% на программу развития физической культуры и спорта в РФ», — сказал парламентарий.

Отметим, что Роману Абрамовичу принадлежит лондонский «Челси», часть акций «Арсенала» принадлежит Алишеру Усманову,Дмитрий Рыболовлев владеет клубом «Монако».