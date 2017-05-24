Санкт-Петербург, 24 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 11 мая военный и морской министр Керенский подписал приказ по армии и флоту об основных правах военнослужащих. Согласно этому приказу, все военнослужащие пользуются следующими правами граждан: каждый военнослужащий имеет право быть членом любой политической, национальной, религиозной, экономической или профессиональной организации, общества или союза; для каждого военнослужащего во внеслужебное время существует свобода слова; все военнослужащие пользуются свободой совести; в отношении своей переписки подчиняются правилам, общим для всех граждан, и беспрепятственно получают все периодические печатные издания; всем военнослужащим, за исключением находящихся в действующей армии и вблизи театра военных действий, предоставляется право ношения гражданского платья; взаимоотношения военнослужащих, при строгом соблюдении воинской дисциплины, основываются на взаимном доверии, уважении и вежливости; особые выражения в строю и вне строя, например, «точно так», «никак нет» и т. д., заменяются общеупотребительными: «да», «нет» и т. д.; назначение солдат в денщики отменяется.

Групповое фото офицеров

В исключительных случаях, когда нет возможности нанять прислугу (невозможность определяется полковым Комитетом), офицерам, военным врачам, военным чиновникам и духовенству разрешается иметь для личных услуг по одному на каждого из упомянутых чинов, причем вестовые для личных услуг не освобождаются от боевой службы.

Обязательное отдание чести отменяется; всем военнослужащим (вне театра военных действий) в свободное от занятий время предоставляется право отлучаться из казарм и с кораблей; никто из военнослужащих не может быть подвергнут наказанию или взысканию без суда, причем все наказания по суду, оскорбительные для чести и достоинства военнослужащих, отменяются; никто из военнослужащих не может быть подвергнут телесному наказанию; право назначения на должности и временного устранения от нее принадлежит исключительно начальникам, право же внутреннего самоуправления, наложения наказаний и контроля в точно определенных случаях принадлежит выборным войсковым организациям, комитетам и судам. Данный приказ в основном совпадает с тем проектом, который был принят 13 марта солдатской секцией Петроградского Совета.

Министром иностранных дел получена (опубликована в газетах 27 мая) английская нота в ответ на ноту Терещенко от 3 мая. В этой ноте говорится, что британское правительство «сердечно разделяет чувство русской ноты»:

«Оно вступило в эту войну не как в завоевательную, а для того, чтобы побудить к уважению международных обязательств… [к чему] прибавлено ныне освобождение народностей, угнетенных чужой тиранией».

Объединяясь с русским союзником в принятии и одобрении принципов послания Вильсона к конгрессу, британское правительство заявляло, что

«в общих чертах соглашения, заключавшиеся от времени до времени союзниками, сообразуются с указанными рамками… [но] если русское правительство того желает, британское правительство совершенно готово исследовать со своими союзниками и, если нужно, пересмотреть эти соглашения».

Окопы Первой мировой войны

Троцкий так комментирует внешнюю политику России и реакцию на нее союзников:

«За платформами, речами, соглашениями и голосованиями либеральных и демократических вождей Февральской революции стоял империалистский режиссер в лице Антанты. Оказавшись вынужденными столь поспешно вступить в состав правительства во имя интересов враждебного революции фронта Антанты, социалисты взяли на себя около трети власти и всю войну.

Новому министру иностранных дел пришлось на две недели задержать опубликование ответов союзных правительств на декларацию 27 марта, чтобы выхлопотать такие стилистические изменения, которые маскировали бы полемику против декларации коалиционного кабинета. «Деятельная внешняя политика в пользу мира» выражалась отныне в том, что Терещенко усердно редактировал текст дипломатических телеграмм, составлявшихся для него старыми канцеляриями, и, перечеркивая «притязания», писал «требования справедливости», а вместо «обеспечения интересов» надписывал «благо народов». Милюков с легким зубовным скрежетом говорит о своем преемнике: «Союзные дипломаты знали, что «демократическая» терминология его депеш является невольной уступкой требованиям момента, — и относились к ней снисходительно».

Тома и недавно прибывший Вандервельде не сидели сложа руки: они усердно истолковывали «благо народов» в соответствии с потребностями Антанты и не без успеха обрабатывали простаков из Исполнительного комитета. «Скобелев и Чернов, — доносил Вандервельде, — энергично протестуют против всякой идеи о преждевременном (prematuree) мире». Не мудрено, если Рибо, опираясь на таких помощников, уже 9 мая мог заявить французскому парламенту, что собирается дать удовлетворительный ответ Терещенко, «ни от чего не отказываясь».

Да, подлинные хозяева положения совсем не собирались отказываться от того, что плохо лежит. Как раз в эти дни Италия провозгласила независимость Албании и тут же поставила ее под свой протекторат. Это был недурной предметный урок. Временное правительство собиралось протестовать, не столько во имя демократии, сколько из-за нарушенного «равновесия» на Балканах, но бессилие заставило его вовремя прикусить язык.

Новым во внешней политике коалиции явилось только торопливое сближение с Америкой. Соединенные Штаты не были так скомпрометированы военными гнусностями, как Франция и Англия; заатлантическая республика открывала перед Россией широкие перспективы в деле займов и военного снабжения; наконец, дипломатия Вильсона — сочетание демократического ханжества с плутовством — как нельзя лучше совпадала со стилистическими потребностями Временного правительства… При помощи первых и под прикрытием вторых можно было заняться подготовкой наступления, которого требовал Шейлок на Сене, неистово потрясая всеми своими векселями.

Уже 11 мая Керенский выехал на фронт, открывая агитационную кампанию в пользу наступления. «Волна энтузиазма в армии растет и ширится» — доносил Временному правительству новый военный министр, захлебывавшийся в энтузиазме собственных речей».

Х75 Неизвестный художник, Серия открыток «Типы горожан». Землекоп

Состоялось совещание министров Терещенко, Коновалова и Скобелева по вопросу о ближайших правительственных мероприятиях, которые необходимо провести для урегулирования взаимоотношений труда и капитала, крайне обострившихся за последнее время, а также для урегулирования хозяйственно-экономической стороны дела в промышленных предприятиях. Признано необходимым ускорить введение в действие новых норм для всех видов прямого обложения, как то: военной прибыли, подоходного налога, имущественного налога и т. п. В частности, признано необходимым прибегнуть к такому обложению военной прибыли промышленных предприятий (сверхприбыли), чтобы результатом этого обложения являлся переход в собственность государства почти всей такой чрезвычайной прибыли. Что касается сверхприбылей прошедших двух лет, которые перешли уже в руки акционеров промышленных предприятий, то признано необходимым путем увеличения ставок подоходного налога возвратить эту прибыль в казну.

Далее был намечен ряд мероприятий по установлению правительственного контроля как на промышленных предприятиях, так и в учреждениях финансирующих, путем делегирования в административные органы этих предприятий и учреждений правительственных комиссаров и путем создания при последних органов рабочего представительства. Затем признано желательным предпринять надлежащие шаги к установлению более решительного вмешательства государства в ведение хозяйственных сторон предприятий, работающих в основных отраслях русской промышленности, как то: горной, металлической, текстильной и других.

По вопросу об урегулировании заработной платы одобрено предложение представителей министерства труда, указавших на необходимость установления в виде общего правила следующего порядка при разрешении этого вопроса в каждом частном случае: требования о повышении заработной платы должны предъявляться не по отдельным предприятиям, а рабочими определенных отраслей промышленности, которые, организовавшись, должны выработать желательные для них ставки заработной платы и представить их государственной власти.

В «Известиях Петроградского Совета» напечатана резолюция экономического отдела Исполкома Совета «О борьбе с хозяйственной разрухой». Указывается на распад и катастрофическое положение народного хозяйства, Временное правительство ничего не сделало, чтоб улучшить положение. Коалиционное правительство не может уклониться от принятия необходимых мер к поднятию народного хозяйства. Необходимо создать совещательные и исполнительные органы, планомерно регулирующие хозяйственную жизнь, под руководством объединенного государственного органа. Совещательные органы создаются в центре и на местах из представителей общественности, партий, торгово-промышленных обществ и пр.; они должны срочно выяснить положение народного хозяйства и обсудить программу экономических мероприятий. Центральный орган образуется при Временном правительстве.

Обед в поле

Настало время перейти к работе народного хозяйства под контролем и руководством государства. Прибыль и направление хозяйственной деятельности частных лиц должны регулироваться, часть отраслей созрела для государственной монополии, другая — для образования регулируемых государством трестов (добыча угля, нефти, производство металла, сахара, бумаги), а по отношению к остальным надо применить государственное распределение сырья и фиксацию цен.

В области финансов необходимо сократить выпуски бумажных денег, установить высокое обложение имущих классов, выпустить внутренние займы. Возможно большую часть государственных расходов следует покрыть путем введения налогов (запретить сделки с землей, развить сеть сберегательных касс и пр.). При недостаточности этих мер придется прибегнуть к принудительному займу. Необходимо государственное регулирование труда и рациональное распределение рабочих сил страны.

Исполком Московского Совета Рабочих Депутатов, обсудив вопрос о форме протеста против смертного приговора Адлеру, постановил устроить в воскресенье, 14 мая, демонстрацию. Для подготовки демонстрации решено выпустить листовку к населению с разъяснением смысла демонстрации, устроить ряд митингов и созвать районные Советы для подготовки к демонстрации. Организация демонстрации и выработка маршрута поручается особой комиссии в составе трех членов Исполкома и представителей районов и партий.

Всероссийский съезд представителей хлебной торговли, происходивший в Москве 9—11 мая, высказался за

«завершение настоящей освободительной войны, ставящей предел завоевательным стремлениям германского милитаризма, и за установление в тесном единении с доблестными союзниками прочного мира, обеспечивающего возможность широкого национального самоопределения».

Съезд признал единую парламентарную республику, с широким местным самоуправлением, формой правления, наиболее отвечающей государственным интересам России. В резолюции о хлебной торговле сказано:

«Съезд призывает весь торгово-промышленный класс стать единодушно на стезю государственного служения родине, предоставив себя всецело в распоряжение Временного правительства для обеспечения армии и страны продовольствием».

Съезд высказался против ограничений хлебной торговли и единогласно постановил ходатайствовать перед правительством об уравнении торговцев хлебом в правах с кооперативами.

Очередь за хлебом, пер. Александра Невского. 1917

В Минске крестьянский съезд постановил немедленно удалить всех уездных комиссаров, обновить уездные и прочие комитеты представителями крестьян и убрать всех представителей старой власти.

Из провинциальных городов получены сведения о том, что Советы Рабочих и Солдатских Депутатов выразили доверие Временному правительству.

На съезде офицеров армии и флота Юго-западного фронта обсуждался вопрос о войне и мире. Докладчиком выступил член Исполкома Петроградского Совета трудовик Станкевич. Он отметил этапы борьбы демократии со времени свержения самодержавия за прекращение войны. Станкевич говорил, что демократия все сделала для локализации мирового пожара, и не ее вина, если мира еще нет.

«Теперь остался один выход: добыть мир вооруженной силой».

Оппонентом Станкевичу выступил большевик, прапорщик Крыленко. Он резко критиковал все положения, выдвинутые докладчиком, и находил, что нет необходимости в наступлении, и что вопрос о прекращении войны решит только демократия. После прений съезд подавляющим большинством голосов против 37 принял резолюцию с выражением доверия и поддержки Временному правительству.