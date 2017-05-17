Тутаев, Ярославская область, 17 мая, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области на технико-экономическое обоснование канатной переправы через реку Волга выделено 3,5 млн рублей из местного бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

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Если обоснование будет убедительным, то тогда начнут готовить проектно-сметную документацию.

«Как только будут подготовлены все документы, администрация района предоставит их в правительство Ярославской области. Затем они будут отправлены Министерство транспорта Российской Федерации. Для реализации этого проекта мы планируем привлекать бюджетные средства, а также средства инвесторов. Если все получится, то с 2018 года будем приступать к строительству круглогодичной переправы», — сказал депутат Ярославской областной Думы Юрий Павлов.

Члены комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству поддержали идею строительства канатной дороги и рекомендовали Правительству Ярославской области оказать поддержку администрации района в реализации данной инициативы.