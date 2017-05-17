Красноярск, 17 мая, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов совместно с представителями Общественной палаты обсудил поэтапный план развития Татышев-парка. «Остров Татышев — это общественное пространство. Сюда приходит очень большое количество красноярцев. В летний погожий день здесь может находиться одновременно до 40 тысяч человек. На острове Татышев проводится много различных массовых мероприятий: «Волшебный лёд Сибири», в преддверии Дня Победы — молодёжные акции. Все мероприятия пользуются огромной популярностью среди горожан. Это означает, что Татышев-парк необходимо развивать и, прежде всего, с учетом мнения общественности», — отметил Эдхам Акбулатов.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Благоустройство Татышев-парка

В марте текущего года был проведён опрос горожан для определения направлений дальнейшего развития острова Татышев. В анкетировании приняло участие свыше 800 красноярцев. Люди отмечали, что необходимо установить большее количество лавочек, беседок для тихого отдыха. Отвечая на вопросы анкеты, красноярцы подчеркивали, что в Татышев-парке на сегодняшний день недостаточное количество мест продажи прохладительных безалкогольных напитков и мороженого. По мнению горожан, необходимо развивать сеть общественных туалетов, сформировать дополнительные пешеходные дорожки в западной части острова.

«Общественная палата внесла ряд предложений и рекомендаций по обустройству острова Татышев, — говорит председатель Общественной палаты Красноярска Вячеслав Дюков. — Прежде всего, мы предлагаем создать в Татышев-парке три так называемых кластера, которые будут связаны с тремя входными группами: со стороны Октябрьского моста, Вантового моста и, в перспективе, со стороны Зеленой Рощи — парка «Гвардейский». Эти три кластера должны быть насыщены инфраструктурой, то есть на входных группах должна быть представлена сфера услуг. Вся остальная часть острова должна оставаться зелёной зоной. Еще одним нашим предложением является создание благотворительного фонда, в который неравнодушные горожане, бизнесмены могли бы целевым назначением перечислять средства на развитие общественного пространства».

Также, по мнению представителей Общественной палаты, очень важно сохранить спортивную составляющую Татышев-парка: «Остров по своим спортивным связям известен далеко за пределами Красноярска и Красноярского края. И очень важно, чтобы спортивная составляющая с острова не уходила. Поэтому нужно контролировать деятельность предпринимателей, которые сдают в аренду спортивное оборудование, продолжать организовывать массовые мероприятия, направленные на популяризацию спорта», — рассказал Сергей Каташин.

Первый этап реализации планов по развитию знакового общественного пространства будет начат уже в этом году. Средства на эти цели выделены из краевого и городского бюджетов.

«По инициативе депутатов Законодательного собрания Красноярского края принята поправка в бюджет региона, в рамках которой выделены дополнительные средства на подготовку города к проведению Универсиады. Это означает, что мы должны обустроить не только территории, прилегающие к спортивным объектам мирового спортивного молодёжного форума, но и любимые общественные пространства Красноярска, в частности, острова Татышев, Молокова, Отдыха. Мероприятия по развитию островов предполагается реализовать в течение трёх лет. В первую очередь, это будет инфраструктурное обустройство, но не строительство капитальных сооружений. Лесопарковая структура общественных пространств будет сохранена в соответствии с принятым Генеральным планом развития Красноярска до 2033 года. К работе по инфраструктурному развитию островов, в частности, по предоставлению различных видов услуг, безусловно, будет привлекаться бизнес-сообщество», — подчеркнул глава города Красноярска.

По итогам обсуждения Эдхам Акбулатов дал ряд поручений, касающихся усиления охраны общественного порядка, в том числе, с привлечением общественных дружин и контроля деятельности в Татышев-парке предпринимателей, предоставляющих различные виды услуг. Особое внимание — работе по озеленению: «Необходимо конкретизировать планы посадок деревьев и кустарников, которые будут реализованы в течение этого года, — подчеркнул глава города Красноярска. — Итоги работы по реализации первого этапа обустройства Татышев-парка горожане должны увидеть уже в этом сезоне».