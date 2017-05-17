Новосибирск, 17 мая, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Снег обрушился на Новосибирск в среду утром, 17 мая. Под зимними осадками оказались цветущие деревья и набирающая силу зелень, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Снег в Новосибирске 17 мая 2017 года

Анна Алябьева ИА REGNUM Под снегом оказались цветущие деревья

Зимние осадки сопровождались сильным ветром, его порывы в отдельных районах достигали 18 метров в секунду. Столбик термометра не поднимался выше шести градусов тепла.

Из-за майского снегопада утром на городских дорогах Новосибирска образовалась пробка почти в 3 км — движение было сковано на Большевистской улице до Коммунального моста. Плотное движение на девять утра наблюдалось и на Богдана Хмельницкого. Некоторые затруднения были и на других городских автомагистралях.

Госавтоинспекция Новосибирской области просит водителей не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров. Ведомство порекомендовало воздержаться от дальних поездок.

По словам пресс-секретаря Западно-Сибирского гидрометцентра Ренада Ягудина, территория Новосибирской области находится под влиянием циклонических систем и атмосферных фронтов, которые и вызывают местами обильные осадки.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск накрыло майским снегом

«Мы полагаем, что осадки в виде снега и дождя возможны еще в течение сегодняшнего дня, к вечеру весьма вероятно прекращение осадков. 18 мая и 19 мая на территории Новосибирской области, скорее всего, будет без осадков и заметно похолодает. Ночные температуры до 0…+6°C, местами возможны заморозки до −3…−5°C. Дневная температура также пониженная. Завтра днем не выше +14 °C, в последующие дни до +14…+20°C. С 20 мая с новым очагом циклоничности возможны дожди ливневого характера, местами днем с грозами и порывистым ветром», — отметил Ягудин.

Стоит сказать, что с 15 мая специалисты АО «Сибэко» начали гидравлические испытания. В настоящее время, по данным портала «Мой Новосибирск», без горячей воды остаются 2483 дома в девяти районах города. Отопительный сезон в регионе также завершен.