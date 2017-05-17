Москва, 17 мая, 2017, 11:35 — ИА Регнум. В Москве 17 мая второй день подряд объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра, говорится в сообщении Метеобюро.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Москва

Сильный ветер с порывами до 17 м/с и выше ожидается в Москве, а также в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы с 10:00 до 20:00 мск 17 мая.

Автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам — сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

Средний ветер будет дуть со скоростью около 10 метров в секунду. Синоптики пояснили, что погоду в Москве вновь будет определять атмосферный фронт балтийского циклона.

В течение дня выпадет до 2 мм осадков. Днем ранее в Москве выпало 15 мм осадков, что составляет почти треть месячной нормы.