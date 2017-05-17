Выбирать мэра или назначать? — ради опроса жители СПВ Ванино вышли на улицы
Ванино, Хабаровский край, 17 мая, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Жители свободного порта Ванино, увидевшие утром объявление регионального исполкома «Единой России» о проведении массовых опросов населения с целью выяснить мнение об отмене прямых выборов мэра, вышли на улицы, вооружившись фотоаппаратами. Но никаких опросов на указанных улицах не обнаружили, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Свои фото-наблюдения жители Ванино теперь выкладывают на местном интернет-форуме.
«Пошли с соседкой гулять. Я даже свой огород кинула. Гуляли, гуляли по Приморскому бульвару, сверху вниз и обратно, чуть ноги не отвалились. Все фотографировали, увидели, что цирк приехал. А единороссов с опросами не увидели. Никого, кто проводил бы опрос. Пропустить не могли — на улице малолюдно. Фикция все это, сейчас своих опросят и распишутся за все Ванино».
«Раньше проводили публичные слушания по различным вопросам. Принимали решения на основании голосования. И никого не смущало, что на слушания пришли человек 20. А сейчас пришли 154, большинство против отмены выборов. Но единороссы посчитали, им не понравилось, они идут с другого захода!», — написали возмущенные жители.
В редакцию ИА REGNUM обращаются жители, которые сообщают, что целый день, кто пешком, кто на собственных автомобилях, патрулировали указанные в сообщении исполкома «ЕР» улицы: никакого намека на проведение опросов, а уж тем более «массовых», люди не обнаружили. Жители говорят, что чувствуют себя обманутыми.
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Председатель совета депутатов Ванино Инна Иршакова заверила корреспондента ИА REGNUM в том, что массовые опросы населения проводились активистами партии «Единая Россия»:
«Я не могу точно сказать в какое время, но то, что опросы проводились — несомненно. А то, что люди активистов не видели, ну… не знаю, может быть разминулись, поселок ведь большой», — сказала Инна Иршакова.
Напомним, в четверг, 18 мая, депутаты местного совета должны принять решение о внесении изменений в Устав поселения. Большинство в совете принадлежит единороссам, которые настроены на отмену всенародных выборов главы.
Как сообщало ИА REGNUM, в свободном порту Ванино продолжается противостояние местного населения и депутатов-единороссов по поводу отмены прямых выборов мэров. На прошедших публичных слушаниях подавляющее большинство пришедших проголосовали против отмены. Но местные единороссы и региональный исполком партии оповестили население о том, что не удовлетворены результатом, считают, что другие политические партии могли действовать в своих интересах и объявили о проведении массовых опросов населения на улицах. Но на улицах в указанное время ванинцы никого не обнаружили.
В соседнем регионе жители дошли до Верховного суда, отстаивая право на прямые выборы мэров. В Корсаковском, Холмском районах Сахалинской области люди требуют вернуть им право избирать градоначальников.