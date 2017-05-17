Ванино, Хабаровский край, 17 мая, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Жители свободного порта Ванино, увидевшие утром объявление регионального исполкома «Единой России» о проведении массовых опросов населения с целью выяснить мнение об отмене прямых выборов мэра, вышли на улицы, вооружившись фотоаппаратами. Но никаких опросов на указанных улицах не обнаружили, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Белоногова На улицах Ванино малолюдно и никаких опросов

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Свои фото-наблюдения жители Ванино теперь выкладывают на местном интернет-форуме.

«Пошли с соседкой гулять. Я даже свой огород кинула. Гуляли, гуляли по Приморскому бульвару, сверху вниз и обратно, чуть ноги не отвалились. Все фотографировали, увидели, что цирк приехал. А единороссов с опросами не увидели. Никого, кто проводил бы опрос. Пропустить не могли — на улице малолюдно. Фикция все это, сейчас своих опросят и распишутся за все Ванино».

«Раньше проводили публичные слушания по различным вопросам. Принимали решения на основании голосования. И никого не смущало, что на слушания пришли человек 20. А сейчас пришли 154, большинство против отмены выборов. Но единороссы посчитали, им не понравилось, они идут с другого захода!», — написали возмущенные жители.

В редакцию ИА REGNUM обращаются жители, которые сообщают, что целый день, кто пешком, кто на собственных автомобилях, патрулировали указанные в сообщении исполкома «ЕР» улицы: никакого намека на проведение опросов, а уж тем более «массовых», люди не обнаружили. Жители говорят, что чувствуют себя обманутыми.

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Председатель совета депутатов Ванино Инна Иршакова заверила корреспондента ИА REGNUM в том, что массовые опросы населения проводились активистами партии «Единая Россия»:

«Я не могу точно сказать в какое время, но то, что опросы проводились — несомненно. А то, что люди активистов не видели, ну… не знаю, может быть разминулись, поселок ведь большой», — сказала Инна Иршакова.

Напомним, в четверг, 18 мая, депутаты местного совета должны принять решение о внесении изменений в Устав поселения. Большинство в совете принадлежит единороссам, которые настроены на отмену всенародных выборов главы.

Как сообщало ИА REGNUM, в свободном порту Ванино продолжается противостояние местного населения и депутатов-единороссов по поводу отмены прямых выборов мэров. На прошедших публичных слушаниях подавляющее большинство пришедших проголосовали против отмены. Но местные единороссы и региональный исполком партии оповестили население о том, что не удовлетворены результатом, считают, что другие политические партии могли действовать в своих интересах и объявили о проведении массовых опросов населения на улицах. Но на улицах в указанное время ванинцы никого не обнаружили.

В соседнем регионе жители дошли до Верховного суда, отстаивая право на прямые выборы мэров. В Корсаковском, Холмском районах Сахалинской области люди требуют вернуть им право избирать градоначальников.