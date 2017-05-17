Калуга, 17 мая, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Порядка 20% призывников в Калужской области признают негодными или ограниченно годными к военной службе. Как сообщает 17 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доклад начальника отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску Марата Акчурина, у 80 человек из 370 прошедших призывную комиссию выявили те или иные проблемы со здоровьем.

Mil.ru Призывная комиссия

С 1 апреля по 15 мая в Обнинске провели 9 заседаний призывнойкомиссии, на которых приняли 370 человек. Из них ограничено годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное время признаны 43 человека, 17 призывников получили отсрочку, 8 признаны негодными к службе, 12 человек направили на медицинское обследование.

По 51 призывнику принято решение об отправке в Вооруженные силы, им вручили повестки. 239 человек получили отсрочку от призыва в связи с получением образования, из них более 50% — это граждане, которым или уже исполнилось 18 лет или исполнится до 15 июля. Они обучаются в школах города.

По состоянию на 15 мая из Обнинска отправлено ввойсковые части 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе весенней призывной кампании 2017 года около 5 тыс. молодых людей должны явиться на заседания призывных комиссий. Текущий план на призыв для калужского региона составляет около 1 тыс. человек.

Осенью 2016 года из Калужской области отправились в войска 830 призывников. 24% призывников были освобождены по состоянию здоровья.