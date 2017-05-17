Ярославль, 17 мая, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля не утвердили экс-депутата Госдумы России, представителя партии «Яблоко» Евгению Тишковскую членом избирательной комиссии города. Поводом стало якобы наличие гражданства Абхазии у Тишковской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Ярославля

Сейчас идет формирование горизбиркома. Муниципалитет Ярославля имеет право назначить 6 членов комиссии. Однако от партий, представленных в облдуме и муниципалитете, поступило 7 заявок.

Вопросы возникли только по кандидатуре Тишковской. В муниципалитет в ответ на запрос УФМС поступили сведения о том, что у Евгении Тишковской есть гражданство не только России, но и Абхазии.

Мэрия Ярославля и прокурор города Игорь Мокичев просили депутатов учесть этот факт при рейтинговом голосовании, сообщив, что на данном этапе невозможно сказать, является ли это препятствием для замещения должности.

«Я не считаю, что факт двойного гражданства Евгении Тишковской подтвержден. Определенные ошибки были обнаружены в предоставленных ею документах. Вопрос об этом находится в компетенции депутатов, и если в результате рейтингового голосования Тишковская пройдет, эти ошибки можно исправить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Однако в итоге депутаты при голосовании Тишковская получила наименьшее число голосов, в результате чего не была избрана в состав избиркома.

Сама Евгения Тишковская сообщила, что никакого иного гражданства кроме российского у нее нет.

«Горизбирком делал запрос в Абхазию? Пусть сделает и убедится, что у меня их гражданства нет. Несколько лет назад меня бывший председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Владимир Зубков приглашал избираться куда-то, но я отшутилась — не могу, потому что у меня абхазское гражданство. Но это просто шутка была. У меня дочка с мужем уехали жить в Абхазию, но там получить гражданство очень трудно. Зять мой там родился жил, воевал, но не мог получить гражданство. Только благодаря тому, что он служил в одной части с помощником президента, смог начать процедуру оформления гражданства. Тот помог ему получить гражданство с третьей попытки. А тут какая-то семидесятилетняя бабка приедет и ей сразу дадут? Абхазы очень щепетильно к этому относится: «Если мы будем легко давать гражданство, то тут же вся страна будет состоять из русских их». Мне дети предлагали попробовать получить гражданство, но я этим не занималась и документы в Верховный совет Абхазии точно не подавала», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Тишковская.

Евгения Тишковская запомнилась дракой с Владимиром Жириновским в Госдуме России.